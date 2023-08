¡Intentando no perder la fe!

A diario nos cuestionamos unos a otros por la poca empatía que mostramos ante el que padece, aunque se den los motivos. Hace días le compré chocolates a un señor que decía, le habían cortado la mano, según él, intentando defenderse y ahora vendía eso para ayudarse. Aunque no como dulces, quería ayudar, pero descubrí que el producto tenía un mes de estar vencido. El hombre se fue de inmediato de mi vista y solo me quedé con el pensamiento de no querer ayudar a nadie más. Sé que no debemos perder la fe, pero a veces es difícil.