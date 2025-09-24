Hay que tomar conciencia

Los casos de maltrato animal no se detienen, a pesar de que existen leyes para proteger a las mascotas. A uno se le rompe el corazón cada vez que se vuelven virales videos de perros y gatos maltratados, pues no tienen la culpa de haber caído en manos de personas sin corazón.

Como sociedad, debemos tomar conciencia, denunciar a los abusadores y tratar de evitar que se repitan estas escenas atroces, ya que son seres vivos que tienen derechos y hay que respetarlos. Las autoridades deben hacer su parte, pero la gente también.