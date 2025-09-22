Hay que seguir las reglas

Con la popularización de las redes sociales, hay quienes piensan que pueden hacer lo que quieran y, si alguien se lo impide, utilizan estas plataformas para denunciar y quejarse.

El problema es que muchos de los lugares donde intentan romper las reglas son públicos y tienen normas. Lo peor es que les dan ese ejemplo a sus hijos.

Hace unos días, se viralizó el video de un padre que buscaba que su pequeño caminara por un centro comercial con un disfraz gigante y, aunque le dijeron que debía pedir permiso para circular, se molestó.