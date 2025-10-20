Hay mayores oportunidades

Estamos en el mes de la prevención del cáncer y de otras enfermedades como la osteoporosis. Más allá de solo mirar las campañas de prevención que circulan en redes, televisión y otros medios, debemos tomar acción. Hay mucha gente que, por diversos motivos, evita participar y hacerse los chequeos regulares, sin saber que dejarlos pasar podría ser una sentencia que le saldrá cara a la larga.

Detectar a tiempo una enfermedad le da a las personas mayores oportunidades de tratamiento y de vida. Por eso es importante acercarse a los centros de salud y practicarse sus exámenes.