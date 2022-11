Guardar la compostura en conciertos

Daddy Yankee y Bad Bunny son los artistas que cantarán para los panameños, uno este sábado y el otro el 22 de noviembre, eventos que han revolucionado a su fanaticada.

Por supuesto, no está de más recordar que hay reglas muy estrictas para la entrada a estos eventos, entre ellas, no quieren a ninguna persona que no tenga boletos o que hayan adquirido su entrada en un sitio de dudosa procedencia, pues serán rechazados y no atenderán esas quejas inmediatas.

Así mismo, hay un listado de artículos que no entrarán al recinto.