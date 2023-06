Tal como lo he manifestado en el pasado hay que tener mucho cuidado con lo que se opina en las redes sociales, sobre todo si no manejamos los antecedentes de la situación. Justificar un acto de violencia doméstica, por la razón que sea, solo pone en evidencia nuestra ignorancia. Y sí, lo digo por el reciente caso de una influencer, que está recibiendo mucho apoyo, pero también se ha generado información de gente que busca avalar las razones del golpe; hasta inventan historias. Señores, practiquen el viejo refrán: “En boca cerrada no entran moscas”.