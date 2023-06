El tráfico de animales no para

El tráfico de animales tanto exóticos como domésticos es una constante en este país y las redes sociales dan fe de ello, pues la gente no puede evitar publicar lo que compra o vende a través de estos sitios, para que el resto se entere. Sin duda, hacen falta más denuncias ciudadanas para exponer a estos delincuentes, que no tienen ningún reparo en sacar de su hábitat a diversas especies. De la misma forma, inescrupulosos se las pasan vendiendo perros y gatos “de raza”, que al final terminan siendo criollos. No compre, adopte su mascota.