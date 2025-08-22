El skincare vs niñas

Con la popularización de las redes y la difusión de productos de belleza en Instagram y TikTok, cada vez hay más niñas y adolescentes que empiezan a usar productos de skincare que no son adecuados para su edad.

Esto preocupa a los expertos en salud, ya que estas jóvenes no necesitan someter su piel a cremas antiedad ni exponerse a ingredientes como el ácido salicílico, la niacinamida o el retinol. Todos estos son productos muy agresivos que, al usarse sin la orientación de un profesional, pueden provocar problemas cutáneos como irritaciones, alergias, acné, entre otros.