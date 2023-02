El papel de los medios digitales

Durante el Carnaval de Panamá, en todas partes se daban incidentes desagradables, en los que imperó el desenfreno y los medios, sobre todo los digitales, apelaban a esas imágenes.

La pelea del “like” no solo le nubló la razón al de a pie, que libera su alter ego en esta fiesta y saca todo lo que no puede durante el resto del año, sino también a comunicadores y DJs que alentaban a las mujeres para subir a la tarima y menearse. No hubo otro concurso, solo sacarse la ropa y “darlo todo” como vulgarmente lo llaman; hoy, son la burla de las redes.