El lenguaje publicitario de estos días

Escuché a un grupo de gente debatir sobre el lenguaje que se maneja en los comerciales, tanto radiales como de televisión, ya que las palabras que utilizan son extranjeras e inentendibles, sobre todo para las personas que están alejadas de la urbe capitalina, y/o que no manejan ese léxico. La queja era por “tripiar” y “bookear” y sí, puede que algún grupo esté claro en lo que significan, pero estoy segura que de Darién a Chiriquí, son más los que no saben. Si la mayoría de jóvenes no habla bien el español, ¿qué tanto educan con estas cuñas?