El hackeo de WhatsApp, una constante

La modalidad del hackeo de la cuenta en WhatsApp va en aumento. En las últimas semanas, muchos contactos de mis grupos han advertido que ya no pueden manejar la plataforma de comunicación porque se les ha bloqueado en el teléfono. Les llega es un mensaje en el que preguntan si han solicitado el código de SMS con el que registraron el número desde su teléfono; el detalle está, en que si las cuentas no tienen una autenticación reforzada, de varios pasos, estas son vulnerables aunque no envíen ese código a los extraños.