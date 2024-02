El cuidado de las áreas renovadas

Nos quejamos a diario que no hay suficientes espacios para que los niños se diviertan, pero tampoco aportamos mucho para preservar estas áreas. En el corregimiento de Betania remodelaron el parque del Camino Real, construido en 1976, y de inmediato la gente empezó a desfilar con sus mascotas, las cuales hacen sus necesidades en las áreas verdes. Pero ese no es el problema, aquí la situación es que no llevan sus bolsas y dejan esos desechos allí, para que venga otro a recogerlos. Cada quien debe ser responsable de lo que hace su perro.