El bullying en las escuelas no para

Tras el video de una pastora que habla de la crianza de los niños, muchos se hacen la pregunta de qué están haciendo mal los padres hoy, pues el nivel de rigor y exigencia hacia sus retoños ha decaído, al punto que ya no les regañan, pues temen que estos se vayan del hogar o suceda una tragedia; esto señores, es chantaje. Hace días me llegó el reporte del centro básico en El Higo de San Carlos, en el cual los maestros ya no saben qué hacer con varios estudiantes, pues viven atormentando a sus compañeros; no autoridad escolar ni familiar.