Cuidado a quiénes sigue en redes

Hace unos días veía un video de parodia de dos nutricionistas que hablaban sobre la parte negativa de diferentes alimentos, desde los vegetales, el pescado, el pan hasta el agua, y a todo le encontraban un “pero”; sin embargo, concluían que no hay que seguir los consejos de personas que no son expertas en la materia, ya que tienden a enfocarse solo en un elemento y no en el conjunto de beneficios.

Eso ocurre con diversos temas, pues hay muchos “todólogos”, que creen tener la verdad absoluta y van recomendando cosas que, tal vez, ni ellos mismos hacen. ¡Cuidado!