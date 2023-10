¡Crecen las falsas herencias en África!

Las quejas por llamadas o correos electrónicos con supuestas herencias en África y Oriente Medio vuelven a ocupar los titulares en las redes sociales. Cientos de panameños denuncian que los están llamando de un prefijo +62 y algunos aseguran que todas estas “fake news” se generan en la cárcel. Ya las autoridades informaron que no debemos contestar videollamadas, ni correos, así que es importante mantener la alerta. Una vez más lo repito, si usted no tiene familiar en esos países, no esté esperando que le llegará una fortuna por arte de magia.