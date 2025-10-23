A resaltar nuestras tradiciones

Qué bonito es ver cuando los jóvenes se interesan por mantener viva nuestras tradiciones y esos saberes ancestrales que son traspasados de una generación a otra.

Este fin de semana se realizará el Festival del Sombrero Pintado, un evento que resalta esa impecable y cuidadosa labor que realizan los artesanos al confeccionar una pieza que toma meses de creación.

A pesar de que pasan los años, se sigue confeccionando con esa mística de antaño que la caracteriza. Estas actividades son tesoros vivos que debemos apoyar para que no se pierdan en el tiempo.