No al 100%, pero listo al ruedo

Uno que regresó a la ‘Sele’ fue Ricardo Ávila (jugador del Universitario), mundialista con Panamá en Rusia 2018, indicando que que no estaba bien mentalmente y que la lesión que sufrió le causó un gran “bajón”.

Se escucha por ahí que la participación de las cuatro atletas de taekwondo de Panamá, que obtuvieron sus cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, estaría en peligro. Pareciera que el COP no tendría presupuesto para ellas.

Varias voces del deporte nacional no les ha caído para nada bien que el DT Thomas Christiansen sea selectivo en aparecer o no en el banquillo de partidos que le convienen o no. Lo quieren ver dando la cara en todos.