No resistió ver tantos goles

Eduardo Guerra considera como difícil sus años al frente de la Federación Panameña de Voleibol: “Fue difícil, yo que vengo de ser jugador y capitán de la selección, ahora veo que hay cosas que no son como yo pensaba, pero pudimos legalizar la federación, ahora sí existe con estatutos”.

“...aprendimos muchísimo y siento que todo lo visto en el foro es necesario no solo en nuestra vida de atletas, sino en nuestra formación personal”, indicó la atleta Astrid Barría sobre su participación en el Foro de Panam Sports.

Reitera que no buscará la reelección

Eduardo Guerra, actual federado nacional de voleibol, reiteró que no piensa buscar la reelección en ese cargo: ”No sé quiénes se van a postular, lo que he dicho a los presidentes de liga es que los apoyo de lejos, ya esto es un tema familiar, 20 años ya con la selección, yo trabajo en turnos rotativos, 4 años más en la federación, ya la familia me reclama por tiempo”. Agregó que “al salir, iré a trabajar en San Miguelito, con la fuerzas básicas del femenino porque siento que el nivel ha bajado mucho en Panamá e iré a trabajar por allá”.