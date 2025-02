La Liga Nacional de Fútbol Playa sigue este sábado 8 de febrero con partidos rumbo a las semifinales, desde las 2:00 pm, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz. Chocan: AFA Arraiján vs El Cartel; Milenio Panamá Oeste vs Deportivo Darién; Deportivo Lorrey vs Medalla Colón; y Tocumen FC vs Panamá Viejo.