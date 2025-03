“También el trabajo en pistas se ha hecho algo difícil, me tocaba hacerlo en las calles de la Ciudad de Panamá, y solo hace unas semanas se empezaron a dar permiso para usar el [Estadio] Rommel Fernández”.

Llaman a jóvenes jugadores (as)

La Liga de baloncesto de Herrera convocó a los nacidos en año 2006, para este 6 de abril (10 am, chicas; y 11:30 am, chicos), en el Gimnasio Cajetita de fósforo, en miras al Campeonato Nacional Sub 19, de junio.