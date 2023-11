Caldo Deportivo del 3 de noviembre de 2023

Entrenando pese a estar lesionada I

“I might be injured but I’m still training (Puede que esté lesionada, pero sigo entrenando”. Fue mensaje posteado en redes por la peleadora panameña de UFC Joselyne Edwards.

Entrenando pese a estar lesionada II

En octubre pasado, Edwards necesitó de cirugía en la mano derecha, por una lesión que sufrió en julio, en un campamento. “La recuperación llevará unos 3 meses, por lo que esperó regresar a principios del 2024”, señaló la atleta.

Conmemorando el mes de la patria luchando

El primer grupo de atletas panameños viajó este jueves para Buenos Aires, Argentina, para el Campeonato Panamericano de Jiu Jitsu JJIF 2023. La selección nacional la componen 12 peleadores que verán acción los días 4 y 5 de noviembre.

La oportunidad de Woodruff y Panamá

La atleta Gianna Woodruff disputará hoy (desde las 3:35 p.m.) la final de los 400 metros con vallas, rama femenina, en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, en Chile. Una nueva oportunidad para Panamá sumar otra medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En la final de Salto-Ecuestre

El binomio conformado por la atleta Victoria Heurtematte y su equino Scarlett du Sart Z competirán hoy desde las 9:00 a.m., en la final de Salto-Ecuestre Individual, donde estarán los mejores 30 clasificados, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile.

Tuvo una contractura muscular

En el triatlón panamericano, el atleta panameño Petter Vega, luego de cumplir el recorrido de 1.5km de natación en el mar, tuvo una contractura muscular el cual le impidió dar su mejor desempeño en el ciclismo en la cual realizó 5 de la 6 vueltas, antes de ser retirado de la competición por el tiempo que perdía con el lote de punta.

Saludan a la patria

La Unión de Triatlón de Panamá saludó a la patria posteando en sus cuentas de redes las fechas de celebración este mes de noviembre: los días 3, 4, 5, 10 y 28. Ustedes ya saben por qué.

Nueva hazaña para el béisbol canalero

Panamá se ubicó en el décimo lugar del Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC actualizado esta semana, después de la conclusión de los Juegos Asiáticos y los Juegos Panamericanos. Es la mejor clasificación en su historia, pues en el anterior listado, estaba de No.12. El número total de programas de béisbol en el ranking es 80.

Estaríamos invitados a magno evento

Con esta clasificación, Panamá estaría clasificando al gran evento Premier 12 a jugarse a finales del 2024 y que organiza la WBSC. Las 12 mejores naciones en el ranking de fin de año 2023 obtendrán su puesto para el III Premier12 WBSC, el evento insignia de esa organización, que se jugará del 10 al 24 de noviembre de 2024.

La nueva meta de subir en el ránking

El béisbol de Panamá aún tiene un evento internacional que cumplir, el Premundial U23 de Managua, Nicaragua, que inicia el 24 de noviembre y en donde se puede obtener buenos puntos y disputar la casilla nueve del Ranking con República Dominicana.