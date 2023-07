Todos los corredores del Tour a Panamá 2023 de las categorías: Élite, Sub 23 y Junior, podrán participar el 30 de julio del Gran Prix del Gran Fondo Océano a Océano, con llegada premiada a Costa verde (rampa de Monte Limar), señaló la FEPACI.

El Valle Fun Run, en Altos del Pacora, se corre en una rutas de 35 km (5:30 am), 13 km (7:00 am) y 7 km (hike- 7:30 am). El evento es gratis este 30 de julio, partiendo de Cerro Azul Trail Challenge.