No lo quiere de árbitro para Panamá

“Iván Barton fue protagonista y calificado como de los mejores en Qatar 2022 por su buen desempeño...[el martes] dejó muchas dudas su arbitraje y eso sí, no lo quiero ver pitándonos a nosotros con toda y su buena calificación mundialista”. indicó el comentarista deportivo Antonín Aizpurúa.

“Desde ya se los digo: Panamá no será finalista del Final Four. Mejor ni juguemos. Pensemos en el tercer lugar y en la Copa América. Recuerden que Concacaf, México y el arbitraje están craneando desde hoy el robo para esa semifinal. Y no es mentalidad perdedora, es la verdad”, sentenció el comunicador deportivo Álvaro Martínez.