“Nosotros no vamos a los juegos de playa de Santa Marta, pues se clasifica por puntos, en el Ranking, sí nosotros no participamos en las paradas Norceca [Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol] no sacamos los puntos”, lamentó el federado de voleibol, Eduardo Guerra, quien reconoció que ya un equipo está participando en varios eventos últimamente. “No estábamos en el ranking por no haber participado, nos quitaron la plaza para ir a Santa Marta. Si participamos en las paradas Norceca, que son 12 y debemos estar en un mínimo de 7, para comenzar a sumar puntos. Esperamos que antes de los JCC San Salvador se haya participado en 5 más, se empiecen a sumar y obtener lo necesario para clasificar”.