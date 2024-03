La Panama Mayor Football League, (PMFL), tras tomar un receso el pasado fin de semana, se reactivará con una serie de partidos este domingo 24 de marzo, desde las 2:00 pm, en el Estadio Emilio Royo, en Juan Díaz: Eagles vs Raptors; Frailes vs Wolfpacks; y Tigers vs Diablos. Esta liga, cuyos actuales monarcas son los Frailes, arrancó el pasado 3 de marzo.