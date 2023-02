Afutpa lanzará el Taller Práctico de escritura gratuito de ensayo sobre fútbol, de manera virtual vía Zoom, los días 4, 11, 18 y 25 de marzo (sábados) entre 10:00 am y 12:00 pm, para facilitar la participación del público en general al Concurso Literario Nacional Luis Rentería.

Pandeportes aseguró que no se ha restringido el acceso a las gradas al público el estadio Armando Dely Valdés, pese que el inmueble no está en las mejores condiciones y están ‘tomando’ acciones preventivas en su infraestructura, para que no se cierre.