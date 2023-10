Desde el Comité Olímpico de Panamá solicitan a los atletas participantes en los Panamericanos de Chile, no ‘intercambiar’ indumentarias, pues las piezas canaleras son ‘únicas’, con diseños que evocan nuestra cultura y diversidad medioambiental.

Estas indumentarias para los Juegos de Santiago no se comercializarían, pero habrá mercancía con diseños inspirados en esta indumentaria a la venta en la Olympic store del Comité Olímpico (COP).

La Federación Panameña de Béisbol y la Empresa Pitch In For Baseball & Softball celebrarán hoy (10 am), una conferencia de prensa en las oficinas de la Fedebeis para entrega de implementos deportivos de béisbol.