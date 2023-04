Esta semana el ex seleccionado nacional de baloncesto Jaamal Levy dictó una clínica sobre fundamentos y técnicas del baloncesto moderno para los prospectos del Proyecto Panamá 24. “Gracias por la oportunidad...siempre es un placer aportar mi granito de arena a la nueva generación”.

En tanto, el entrenador de atletismo, Pedro Aguilar, posteó: “El uso indiscriminado de calzado no adecuado crea desgaste por sobre uso”, en referencia a la pista de atletismo en el Rommel Fernández.

‘Running from Panama’ también indicó que en Ciudad de Panamá están disponibles las pistas del Colegio Artes y Oficios, Universidad de Panamá, en Curundú, y de la UTP: “Son del Estado, pero con algunos detalles diferentes para su uso”.

La cuenta en redes ‘Running from Panama’ compartió unos ‘datos’ sobre la pista del Estadio Rommel Fernández, a quienes desean entrenar allí. “1. Abierto a todo público que vaya a entrenar atletismo o correr únicamente en la pista y la grama exterior junto a las graderías”.

“Con el Proyecto de detección de talento deportivo queremos darle una identidad deportiva al país”, indicó Sebastien Hilaire, de Fitwave, en referencia al programa que impulsa junto al Comité Olímpico de Panamá (COP). “Somos 100% responsables del análisis de datos y esto lo usamos para entender que atletas podemos reclutar y para qué disc iplina. Se trata de separar en que tienen virtudes, que deficiencias, ponerlas en la disciplina correcta y así guiarlos a ser su mejor versión. Estos datos tienen acceso para atletas, su acudiente, entrenadores y el COP (que puede ver a todos sus atletas). Tenemos información muy sensible, sobre sus capacidades (como resistencia, velocidad, etc.) y no es algo que queremos que un rival pueda acceder antes de competir con algún atleta nuestro. Es información privilegiada”.