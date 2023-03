Sentencia al matrimonio igualitario

Son esos asuntos que no admiten la gama de grises. Manifestarse a favor o en contra transparenta la personalidad de quien defiende tal o cual idea. Si bien el tema impacta únicamente a la población homosexual, esto no impide que la discusión trascienda a otras esferas del país, microuniversos para los cuales significó no poca cosa el anuncio de la Corte Suprema. Perseguir un consenso nacional respecto al matrimonio igualitario es tan irreal como pretender que Panamá camine a la misma velocidad que Europa. Es la dura realidad.