Mujeres y menores víctimas en Carnaval

Escandaliza la cantidad de delitos contra la mujer y los menores de edad en Carnaval. Ya no se trata de un asunto moral, sino de la validación de agresiones sexuales so pretexto de “la gozadera”. ¿Dónde está la Policía de Niñez y Adolescencia, el Servicio Policial Especializado en Violencia de Género y el Ministerio Público ante los hechos captados en video? ¿No hay suficiente evidencia de vulneración de los derechos de estas poblaciones? La fiesta del panameño no puede seguir siendo excusa para la impunidad de agresores.