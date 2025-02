Las vacunas sí salvan vidas

La vacunación es importante, pese a todas esas personas que no son científicas y aseguran que no es así. Si reflexionamos sobre las enfermedades que hace 50 0 60 años atrás menguaban a la población y que hoy muchas han sido erradicadas por las vacunas, entenderíamos que los números no mienten.

En poco más de un mes se iniciará la “Vacunación de las Américas”, que lleva la influenza, neumococo y demás dosis, que nos ayudan a contrarrestar virus, sobre todo los sincitial respiratorios. Aprovechemos que son gratis y no llevan ningún chip.