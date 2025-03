Las oportunidades no se rechazan

Muchos jóvenes han contado en redes sociales lo que han hecho para disfrutar en este Carnaval, algunos hasta lograron que los despidieran de sus trabajos para disfrutar y ya el miércoles verán cómo resuelven.

Sí, ya sé que no es un comportamiento nuevo, pero lo que sí es nuevo, es que no estamos nadando en abundancia en este país y por ello, hay que cuidar las oportunidades laborales; no se deberían dejar de buenas a primeras.

En fin, si ya los que tienen más de 40 años y mucha experiencia no encuentran trabajo, no quiero ni pensar qué será de esa generación de 20, sin experiencia, que no se preocupa mucho por el mañana.