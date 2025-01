La propina y su debate sin final

Cada tanto se eleva el debate del pago de la propina que, a estas alturas de la vida, los restaurantes no te preguntan si la quieres pagar sino cuánto vas a incluir. Sí, con el disimulo y medio hemos pasado de los cerditos de alcancía para dejar la propina y nos trasladamos directo a las facturas. El tema aquí es que no debería ser obligatorio, pues se está pagando por un servicio y cada persona en ese lugar devenga un salario, así que el extra debe dejarse a discreción del individuo; no como una imposición del 10, 15 o 20% de su compra.