La edad de jubilación en Europa

El gobierno francés planea extender la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo que ha provocado un levantamiento popular, convirtiendo las avenidas de París en un tinglado entre la fuerza pública y los manifestantes. ¡Y no hay tregua a la vista! Hasta el momento Alemania registra la edad de jubilación más alta en Europa (63,7). Pero la nación francesa no es la única acalorada por este debate. Inglaterra elevaría el retiro a los 68 años, no obstante, este osado proyecto ha sido postergado. ¿Volverá pronto Panamá a tener esta discusión en las calles?