La droga al menudeo

No es percepción, la venta de droga en Panamá se elevó al punto que, en los barrios, cada vecino sabe o por lo menos tiene la sospecha de quién se dedica a venderla. Esta semana los empresarios del Casco Antiguo planearon los problemas que tienen tras las peleas de pandilla en San Felipe, que forman balaceras en un lugar donde los turistas van y vienen. Si los empresarios tienen los datos, ¿por qué se no resuelve el problema? Y así, en Río Abajo, Chame, San Miguelito, Santiago, en cada parte de este país hay delincuentes haciendo lo mismo.