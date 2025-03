Hay que seguir fiscalizando

Luego que la Contraloría de la República iniciara sus auditorías y ANTAI hiciera lo propio, en sus jurisdicciones, la gente seguía a la espera de la ASEP, pues quejas no faltaban de las empresas de transmisión de electricidad. En otras provincias, la gente ha sido drástica al llevar sus electrodomésticos quemados, una medida de resignación tras años de quejas y no debe ser así, si no pueden con el contrato, terminen la relación. Es momento de cancelar servicios malos y esto mismo pasa con las empresas de cable e internet; son un desastre.