El veredicto

Pocos juicios en Panamá han atrapado tanto la atención de la ciudadanía en los últimos años como el concerniente al caso New Business, cuyo protagonista no solo es exmandatario, sino que promete volver a gobernar el país. Tras dos semanas de intercambios entre defensa y fiscalía, la jueza tiene ahora la responsabilidad de emitir su veredicto, con la única certeza de que su decisión dividirá nuevemente al país. Pero como los tribunales no dirimen concursos de popularidad, la Corte tendrá la misión de aplicar la justicia en estricto apego a la ley.