El impacto de una infidelidad

De acuerdo a Mario Vargas Llosa la influencia del periodismo en la civilización del espectáculo se revela en el contenido que busca entretener informando, “de modo que la prensa que conquista grandes públicos no es la seria y de rigor, sino la que se ocupa del chisme y de la vida privada”. De allí que la infidelidad de Piqué adquiera dimensiones desproporcionadas vs. la atención que merece. Sin embargo, lo que no anticipó el escritor peruano fue su separación de Isabel Preysler, la cual encaja en lo que precisamente él, como intelectual, aborrece.