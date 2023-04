El escrutinio a los políticos

Muchas quejas acompañan a los noticieros matutinos, más específicamente a sus periodistas por exprimir a los políticos durante las entrevistas, con preguntas y repreguntas incisivas, incluso, empleando el recurso: “¿pero no me ha respondido a la pregunta que le hice?”. De cara a las elecciones de 2024 el escrutinio a los aspirantes es clave para discernir entre argumentos reales y demagogia. Por lo tanto las entrevistas deben ser integrales y no solo una plataforma, en la que el invitado se sienta bienvenido a compartir mensajes proselitistas.