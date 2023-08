Crisis canalera y migratoria

Dos crisis se juntan con el común denominador de factores externos, que si bien no son 100% responsables de estos infortunios, sí contribuyeron en gran medida al agravamiento de las situaciones. A esta altura sobran los expertos que han identificado todo lo que no hizo la administración del Canal para evitar el estancamiento en la vía. Por otro lado, de Colombia y Venezuela haber coordinado acciones conjuntas para atender a los migrantes, Panamá quizá no hubiese sido el vertedero de la ruta migratoria. Aquí hay acciones más enérgicas por tomar. El cierre de la frontera no está descartado.