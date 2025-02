A cumplir las reglas del tránsito

Los operativos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá se mantienen en estos días del Carnaval, por ello es importante que los dueños de auto, de la índole que sea (público, privado selectivo o colectivo) cumplan con los requisitos. Nada de estar colocando en las redes sociales que el policía lo detuvo por X o Y motivo, cuando usted sabe qué es lo permitido en la calle. No transite por el hombro de la vía, no haga regatas, respete la velocidad en la calle, lleve su extintor y llanta de repuesto y no maneje en estado de ebriedad.