Y queremos un mejor fútbol panameño

Creo que no hay un solo panameño que no quisiera que su fútbol sea de la mejora calidad. Que sus ligas internas, tuvieran fanáticos llenando los estadios. Pero, desde esos mismos estadios, arrancan los problemas. Hay pocos y los pocos que hay, la mayoría presenta algún daño estructural o en su mobiliario. El espectáculo en cancha también deja mucho que desear. Ligas de nuestros vecinos como Costa Rica o Colombia, con todo y sus problemas, ofrecen más al espectador. Entonces, que se necesita: ¿Más inversión, educar al fanático en una cultura futbolística? La respuesta no es una sola.