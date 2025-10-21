¿Volvieron los ‘pechos fríos’?

Las redes sociales desde hace rato se han convertido en el lugar ideal para desahogar el malestar de casi cualquiera y de cualquier tema. Revisando varias cuentas por cuestiones laborales, me percate que varios usuarios se quejaban del desempeño de ciertos jugadores de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá, que hace unos días disputó dos partidos de eliminatoria mundialista. Sobre esos futbolistas se decía que dejaron a deber, pero cuando regresan a sus clubes (que pagan sus salarios), juegan como cracks. O sea, la ‘Sele’ le pesa.