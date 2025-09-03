Una imagen que deberá recuperarse

Tal vez sea un tema que aquí en Panamá ya no sorprenda a nadie y ya muchos conozcan.

La FIBA confirmó las posiciones finales de las 12 selecciones nacionales de baloncesto que participaron en el Americup 2025, en Nicaragua, realizad del 22 al 31 de agosto.

Panamá se ubicó en el último lugar (12), perdiendo tres partidos de tres jugados, por lo que no pudo avanzar de la fase de grupos. Mientras que Brasil, Argentina y EEUU, en ese orden, ocuparon el podio.

La FEPABA intenta pasar página y se enfoca en las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial FIBA Qatar 2027.