Un rotundo ‘no’ a la violencia

En general, la violencia (en cualquier manifestación) es inaceptable, y si hablamos de la misma en el ámbito deportivo, es casi un pecado. Pues, los deportistas deben ser la aspiración, deben representar los valores de una sociedad. El que se dedica al deporte no es igual a cualquier otro ciudadano. Eso puede ser bueno y a la vez malo. Ser modelo está presente siempre y su figura pública de alguna manera estará en la palestra. No podemos esperar que los problemas se resuelvan con violencia. Como dice el dicho: la violencia solo trae más violencia, no la paz.