Un nuevo comienzo, un año nuevo

El último día de 2024 nos hace reflexionar. No solo por temas deportivos, sino que el tiempo no se detiene para nada ni por nadie. Es poco lo que como ser humano tiene. Las etapas pasan y uno cada vez crece (por no decir que uno se pone viejo). Las lecciones aprendidas o no están allí, las experiencias malas o buenas, pasan, queda por aceptar y si no te gusta, tratar de cambiar. Y de eso se trata, cada inicio de un nuevo año es la oportunidad de mejorar. Siempre se pide o se desea algo, ojalá mejor digamos quiero hacer. Y tal vez se cumpla.