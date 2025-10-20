Un complicado panorama para la Sele

Las voces críticas a la selección de Panamá parecen aumentar. El desempeño en la fase final de la clasificación de Concacaf al Mundial 2026 no ha cumplido las expectativas de los fanáticos, ni de los llamados especialistas en los medios de comunicación.

Tres empates y una victoria, en cuatro partidos, ha dejado a la ‘Sele’ en una posición comprometedora de cara a los dos últimos compromisos de su grupo y solo un cupo directo disponible al torneo en Norteamérica. Esta la opción del repechaje, pero al sol de hoy, tampoco se está seguro a lograrla.