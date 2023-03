Todos dicen querer lo mejor para el deporte

No encuentro a ningún panameño que no quiera que su país, sus deportistas, le vaya bien en cualquier disciplina que practique. Ya sea de manera profesional, amateur o esporádica. Los panameños, quiero creer que en el fondo y en su mayoría, quiere que su prójimo le vaya tan bien como a el mismo. Si todos estamos bien, el país crece. Pero, la realidad no es así. Desde tener una buena cantidad de infraestructuras deportivas paupérrimas, reclamos por falta de apoyo, y un limitado presupuesto para ‘complacer’ a todos, esto es lo que se debate en nuestro patio.