Superando las adversidades

Creo que no existe panameño que no quisiera tener un país donde todo funcione. En el tema deportivo, las limitaciones son ya hartas conocidas, y pese a esto, hay “necios” que no se dejan vencer. Trabajan con lo “que hay” y en muchas ocasiones, logran los resultados. El Estado debe involucrarse más, y la empresa privada invertir para crear más riquezas. Es difícil, la situación económica en el país no es buenas. Hemos vivido de crisis en crisis, pero nuestros atletas han dado la cara, sorteando las adversidades, muchas de ellas, extradeportivas.