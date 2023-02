Sobre las ‘figuras’ deportivas

Ha sido costumbre de ciertos gobiernos (usted elige en que parte del planeta) en ‘usar’ a las figuras deportivas, que de alguna manera se han destacado en su disciplina, para que abanderen o validen lo hecho ‘o no’ por una administración. Entiendo que estos atletas acepten (de mala gana o no) ser casi-títeres, pues la gozar de la simpatía de los que ostentan el poder, les trae beneficios y les permea las ayudas para seguir con su carrera deportiva y hasta se convierten en dirigentes respetables. No sé si eso está bien o no. Los gobiernos están para ayudar, ¿no?